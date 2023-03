Inicia em Óbidos a campanha de vacinação contra a gripe

Na primeira fase da campanha, as doses do imunizante são destinadas ao grupo prioritário.

As cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Centro Municipal de Saúde de Óbidos iniciaram nesta segunda-feira (27) a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe). Para atender à demanda, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), recebeu no sábado (25), 9.700 doses do imunizante tipo trivalente, que protege contra duas cepas do vírus influenza A e uma cepa do vírus influenza.

A vacinação contra o vírus da gripe possibilita a prevenção e o surgimento de complicações decorrentes do da doença, óbitos e as consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga viral da doença.

Nesta primeira fase da campanha, podem receber a vacina, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, idosos (acima dos 60 anos), indígenas, professores, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, profissionais que integram as forças de segurança, salvamento e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medidas socioeducativas e a população privada de liberdade.

Segundo a Semsa, a vacina pode ser recebida conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 e outras vacinas sem qualquer tipo de problema. As pessoas do grupo prioritário que se vacinaram contra a gripe em 2022, também podem se vacinar na campanha desse ano.

Para receber a vacina, os usuários devem se dirigir a UBS mais próxima de casa e apresentar um documento original com foto, como documento de identidade (RG) ou CPF, e a carteira de vacinação.

A coordenadora do Setor de Imunização da Semsa, Mirella Lopes, explica que idosos ou demais pessoas do grupo prioritário que não podem ir até uma unidade, podem solicitar a vacina em domicílio.

“Nesse caso, basta que um membro da família vá até a unidade mais próxima, repasse as informações dessa pessoa, que um profissional vai até a residência fazer a imunização”, explicou.

As Unidades Básicas de Saúde da cidade, funcionam de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Lista das UBSs

UBS Helena Ferreira Ribeiro: Rua Frei Edmundo, s/n, bairro São Francisco;

UBS Dr. Lauro Corrêa Pinto: Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Cidade Nova;

UBS Jofre de Matos Cohen: Travessa Izaltino José Barbosa, s/n, Santa Terezinha

UBS Francisco Rodrigues de Barros: Rua Presidente Washington Luís, s/n, bairro Santa Terezinha

UBS Zuraia Conti Galate: Rua Almirante Barroso, s/n, bairro Centro

Centro de Saúde de Óbidos: Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Cidade Nova.

Fonte: Comunicação/PMO