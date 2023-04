Missa de Domingo de Ramos reúne católicos obidenses na abertura da Semana Santa

A tradicional Missa de Domingo de Ramos foi celebrada neste 02 de abril de 2023, na Catedral de Sant´Ana, em Óbidos, pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, onde reuniu os católicos obidenses que foram prestigiar o evento, dando início a Semana Santa, em vista do Tríduo Pascal.

Este dia relembra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, quando foi saudado com galhos de palmeira - conhecido como ramos.

Com os Ramos nas mãos, seguimos os passos de Jesus em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo a cruz. A solene liturgia nos introduz na Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé: o mistério da paixão, morte e ressureição do Senhor. Acolhamos e bendigamos aquele que, sendo Deus vem a nós como humilde servidor.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR A MISSA DE DOMINGO DE RAMOS

Mais FOTOS clique na imagem seguinte....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5865-missa-de-domingo-de-ramos-reune-catolicos-obidenses-na-abertura-da-semana-santa#sigProId034f2af199 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br