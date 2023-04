ÓBIDOS: Comunidade do Curumu recebe encenação da Paixão de Cristo

No domingo, dia 02 de abril de 2023, os moradores da Vila União do Curumu, em Óbidos, tiveram a oportunidade de assistir pela primeira vez uma apresentação ao ar livre da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. A encenação contou com a participação de centenas de jovens da Pastoral da Juventude e apoiadores de diferentes bairros e comunidades da região, sob a coordenação da Paróquia São Martinho, Diocese de Óbidos.

O espetáculo trouxe uma reflexão importante em meio ao contexto atual e convidou os espectadores a refletir sobre o cuidado e o carinho com as pessoas idosas. As políticas públicas voltadas para os idosos devem ser compartilhadas entre a família, a sociedade, a comunidade e o Estado. No entanto, muitas vezes, a família assume a responsabilidade de cuidar dos idosos, o que acaba por reprivatizar o envelhecimento.

A encenação da Via Sacra deste ano também buscou avaliar a efetividade das políticas públicas de saúde voltadas para os idosos e a garantia dos seus direitos. Além disso, motivou a denúncia das injustiças cometidas contra os idosos.

Foi um momento emocionante para a comunidade do Curumu, que pôde apreciar a apresentação e se emocionar com a mensagem do verdadeiro amor de Cristo. O trajeto para o calvário foi uma oportunidade para superação, guiados pelo espírito de amor por Cristo e pelos idosos. O momento da ressurreição foi um momento de celebração e agradecimento.

A equipe responsável pela encenação foi parabenizada pelo belo trabalho desenvolvido e é importante ressaltar que a apresentação teatral proporcionou um momento de reflexão e união para a comunidade, além de divulgar a mensagem de amor e cuidado com os idosos.

Mais FOTOS clique na imagem seguinte....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5871-obidos-comunidade-do-curumu-recebe-encenacao-da-paixao-de-cristo#sigProId881aee655e View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e fotos de Ronielson Pauxis e Pe. Leonardo