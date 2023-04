Conselheiros do Centro Internacional do Movimento dos Focolare visitam a Óbidos

Nos dias 31 de março a 3 de abril estiveram em Óbidos, a Sra. Bernadette, do Congo, e o Sr. Angel, da Espanha. São membros do Centro do Movimento dos Focolares em Roma, e acompanham o Movimento presente nos Continentes Americanos. Estavam também a Sra. Márvia e o Sr. Aurélio, responsáveis pelo Movimento no Brasil.

A delegação visitou os ambientes onde atuamos, inclusive a comunidade do Mocambo Pauxi, localizada no município de Óbidos, e ficaram edificados ao conhecer as pessoas e encantados com a beleza e exuberância da natureza, e definiram “esta é uma terra sagrada.”

As vistas se estenderam ao Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus, até a Catedral de Sant'Ana, onde o Bispo Dom Bernardo, relatou um pouco da história da Catedral e sobre os mosaicos e vitrais que estão sendo trabalhados.

Tivemos uma reunião com o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, momento muito importante, no qual o Bispo reafirmou as linhas que deveríamos seguir e os seus projetos para o futuro.

No final, todos agradeceram a Dom Bernardo, pelo grande dom que a atuação na Diocese de Óbidos tem sido para o Movimento dos Focolare em todo o mundo.

