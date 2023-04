Grupo Getsemani se apresenta nas escolas São Francisco e Felipe Patroni

O Grupo de Teatro Getsemani, um dos mais antigos de Óbidos, apresentou uma parte da Via Sacra nas escolas São Francisco e Felipe Patroni, nesta quarta-feira, dia 05, a convite das direções das instituições. O evento faz parte do calendário cultural da cidade há mais de três décadas e é uma demonstração de fé, com a participação de jovens atores.

A_Via_Sacra_é_um dos eventos culturais mais prestigiados de Óbidos, e atrai muitos jovens dos bairros da cidade. A encenação é realizada durante a Semana Santa e é bastante aguardada pela população local. O Grupo de Teatro Getsemani, que tem como Diretor, Geandre Reis e coordenadores Lourdes Bentes e Vander N Andrade, é responsável pela apresentação e realiza ensaios diários até o dia da apresentação.

A apresentação nas escolas São Francisco e Felipe Patroni foi uma forma de compartilhar a cultura e tradição da cidade com os estudantes, e proporcionar um contato mais próximo com a encenação da Via Sacra. O evento foi realizado pela manhã, em vista da semana santa, e contou com a presença de alunos e professores.

O_Grupo_de_Teatro Getsemani é um exemplo de como a cultura e a tradição podem ser mantidas vivas ao longo dos anos. A encenação da Via Sacra é um patrimônio cultural da cidade de Óbidos e representa uma importante manifestação de fé e arte para a população local e visitantes.

O evento oficial será realizado em dois atos: na quinta-feira, dia 06, na Praça da Cultura, e na sexta-feira, dia 07, pelas ruas de Óbidos.

A apresentação é uma oportunidade para a população da cidade e visitantes participarem de uma experiência cultural única e presenciar a demonstração de fé dos jovens atores do Grupo de Teatro Getsemani.

