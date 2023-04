ÓBIDOS: A enchente de 2023 atingiu a marca de 6,95m, segundo Boletim da Defesa Civil

A cidade de Óbidos, localizada na região amazônica, tem sofrido com as enchentes que atingem a região todos os anos. Essas enchentes são uma parte inevitável do cotidiano dos ribeirinhos e das cidades ribeirinhas, que são afetados pelas águas invadindo as áreas de várzea em maior ou menor nível, prejudicando muito o povo que mora nessas regiões. O Rio Amazonas e seus afluentes são responsáveis por influenciar essas enchentes.

Há mais de 50 anos, a Agência Nacional das Águas – ANA mantém uma régua de medição para monitoramento das enchentes em Óbidos. Atualmente, a Coordenação da Defesa Civil da cidade faz a medição diariamente e divulga os boletins do nível da enchente do Rio Amazonas.

Segundo o Boletim Diário do Nível do Rio Amazonas em 05 de abril de 2023, divulgado pela Defesa Civil, a enchente atingiu a marca de 6,95m, estando 83cm abaixo da enchente de 2022, 68cm abaixo da enchente de 2014, 71cm abaixo da enchente de 2021 e 81cm abaixo da enchente de 2009. Lembrando que o nível de alerta é de 7,20m.

Com o aumento das águas, a situação piora para aqueles que moram às margens do Rio Amazonas e lagos adjacentes, os ribeirinhos. Sem ter para onde ir, muitos optam em enfrentar a fúria da natureza, submetendo-se a todos os riscos que provêm da cheia.

Conforme informações da ANA, os picos das enchentes em Óbidos geralmente se dão no final do mês de maio. A população espera que até esse período, as águas do Rio Amazonas não subam muito e não se transformem numa grande enchente, como aconteceu em 2009, 2014, 2021 e 2022, as maiores enchentes das últimas décadas, que trouxeram muitos problemas vivenciados pelo povo ribeirinho da região.

Mais FOTOS clique na imagem seguinte...



