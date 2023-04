ÓBIDOS: Primeiro ato da Via Sacra encenada pelo Grupo Getsêmani encerrou no Forte Pauxis

A cidade de Óbidos, no Pará, é conhecida por suas belas paisagens e rica cultura. Durante a Semana Santa, a cidade ganha um brilho especial, com a encenação da Via Sacra pelo grupo de teatro Getsêmani. Essa tradição já dura três décadas e é muito aguardada pela população local.

Para que o espetáculo aconteça, o grupo Getsêmani convoca jovens atores e realiza ensaios diários por meses antes dos dias da encenação. A dedicação e o empenho desses jovens atores resultam em uma apresentação emocionante e envolvente, que retrata os momentos mais importantes da vida de Jesus Cristo.

Este ano, a encenação da Via Sacra foi dividida em dois atos. O primeiro ato foi apresentado nesta quinta-feira (06) santa, após a missa do Lava Pés na Catedral de Sant´Ana. A Praça da Cultura, onde aconteceu o evento, ficou repleta de pessoas que foram prestigiar a apresentação do Grupo Getsêmani, que iniciou por volta das 21h, com várias cenas emocionantes como: a chegada de Jesus em Jerusalém, a eucaristia, a tentação e a prisão de Jesus Cristo.

Este primeiro dia de apresentação encerrou a procissão do “fogaréu”, com os atores em procissão pelas ruas do Centro de Óbidos, a prisão de Cristo e a entrega do Nazareno aos romanos. O momento contou com o Forte Pauxis como cenário.

Segundo Ato

O segundo ato da Via Sacra acontecerá na sexta-feira santa, dia 06, iniciando no Forte Pauxis, quando grupo percorrerá as ruas da cidade, encenando as várias estações até chegar à Praça da Cultura, onde ocorrerá a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo.

Neste ano, cerca de 60 atores participam da encenação da Via Sacra, com o apoio de outras 15 pessoas. Geandre Reis foi o Diretor Geral, enquanto Lourdes Bentes e Vander N Andrade são os coordenadores. A dedicação e o comprometimento dessas pessoas tornam possível a realização de um espetáculo.

A encenação da Via Sacra já se tornou um dos eventos culturais mais prestigiados pela população de Óbidos. A presença de muitos jovens dos bairros da cidade mostra que a tradição está sendo passada de geração em geração. Essa é uma forma de manter viva a história e a cultura da cidade, além de transmitir valores religiosos e humanos tão importantes para a sociedade.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade