ORIXIMINÁ: Dom Bernardo realiza celebração do Lava-pés na Matriz de Santo Antônio

“Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz”.

O Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, realizou a Celebração do Lava-pés na Matriz de Santo Antônio, em Oriximiná, nesta quinta-feira Santa, dia 06. A cerimônia reuniu a comunidade oriximinaense, que prestigiou a tradicional celebração do povo católico.

Durante a homilia, Dom Bernardo explicou o verdadeiro significado do Lava-pés, que consiste em fazer a caridade e se colocar no lugar do outro. Ele ressaltou que todos devem seguir o exemplo de Jesus Cristo, que lavou os pés dos 12 apóstolos durante a última ceia, demonstrando seu amor por cada um e ensinando a importância da humildade e da caridade.

A Celebração do Lava-pés marca o início do Tríduo Pascal, que continua com as homenagens a Jesus Cristo na Sexta-Feira da Paixão, no Sábado de Aleluia e tem seu fim com a missa do Domingo de Páscoa. É um período de reflexão e renovação da fé para os católicos, que lembram a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.

A Celebração do Lava-pés é uma tradição antiga da Igreja Católica que relembra a humildade e o serviço aos outros. Ela é realizada em todo o mundo e tem como objetivo inspirar os fiéis a seguirem o exemplo de Jesus Cristo, que veio ao mundo para servir e não para ser servido.

Dom Bernardo Johannes, demonstrou com sua celebração que a tradição do Lava-pés ainda é relevante e importante para a comunidade católica. O gesto de lavar os pés dos outros é uma demonstração de amor e serviço ao próximo, e é isso que o Tríduo Pascal nos lembra.

