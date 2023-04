Encenação da Paixão de Jesus Cristo foi realizada em Oriximiná

A Diocese de Óbidos, através da Pastoral da Juventude Diocesana, está realizando a Via Sacra de Oriximiná, edição 2023, que neste ano está completando 45 anos, sendo considerado um dos maiores eventos religiosos do Oeste do Pará.

A encenação reuniu uma multidão pelas ruas do município na manhã desta Sexta-feira Santa, (07), contando a trajetória de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mostrando esse momento através de encenações teatrais ao ar livre, envolvendo a participação de crianças, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo idosos diretamente estão ligados ao evento desde a quinta-feira Santa até o domingo de Páscoa, onde é executado a ressurreição Cristo.

A Via Sacra é uma manifestação de religiosidade popular e de Fé, que faz parte do calendário cultural do município de Oriximiná desde o ano 1978, e foi declarada em 2020, como patrimônio histórico, cultural e artístico do Estado do Pará, por meio da lei N° 9.116/2020, sancionada pelo Governador do Estado, Helder Barbalho.

A programação da Via Sacra 2023, continuará no Domingo de Páscoa, (09), com a Encenação da Ressurreição de Cristo, no Cliper de Santo Antônio, às 20h.

FONTE:Diocese de Óbidos - Fotos de Mauro Nayan