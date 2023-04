ÓBIDOS: Grupo de Teatro Gestsêmani revive a tradição encenando a Via Sacra

Nesta sexta-feira santa, dia 07 de abril de 2023, Óbidos reviveu a tradição da encenação da Via Sacra, que contou com a participação de cerca de 60 atores, com o apoio de outras 15 pessoas do Grupo de Teatro Gestsêmani. A encenação, que foi dividida em dois atos, teve seu encerramento na Praça da Cultura, com a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo.

No primeiro ato, apresentado na quinta-feira santa, o público assistiu a várias cenas emocionantes, como a chegada de Jesus em Jerusalém, a eucaristia, a tentação e a prisão de Jesus Cristo. Já no segundo ato, que ocorreu na sexta-feira santa, o grupo percorreu as ruas cidade, iniciando no Forte Pauxis, encenando as 14 estações pelas ruas históricas de Óbidos, até chegar à Praça da Cultura.

Durante o percurso, cada cena da Paixão de Cristo foi reproduzida pelos atores, que transmitiram todo o sofrimento de Cristo após ser condenado, até sua crucificação. Após retirarem o corpo de Cristo da cruz, Jesus foi carregado para um túmulo, onde foi sepultado e depois ressuscitado.

A encenação da Via Sacra é uma tradição que se mantém viva em Óbidos e atraiu um bom público que acompanhou as cenas durante todo percurso. Este ano, o evento foi um sucesso e emocionou a todos que assistiram. A cidade espera ansiosamente pela próxima edição da encenação, que já se tornou um marco da cultura e da religiosidade obidense.

Grupo_de_Teatro Gestsêmani

Geandre Reis foi o Diretor Geral da encenação da Via Sacra, enquanto Lourdes Bentes e Vander N Andrade foram os coordenadores. A narração do espetáculo ficou por conta de Érique Figueredo.

O espetáculo contou com a participação de diversos atores, que representaram personagens marcantes da história de Cristo, como Maria, Verônica, Judas e Pilatos. Cristo, por sua vez, foi interpretado por três atores, um veterano, um da atualidade e um novato no papel, em referência aos 30 anos do Getsêmani.

- Josimar Cativo (encenou Cristo ontem no 1° ato)

- Everton Marinho (encenou a última ceia e a prisão)

- Everaldo Castro (encenou a 1° estação até a estação da ressurreição.

- Maria, foi representada por Ana Gleice;

- Verônica, foi representada por Hanna Queiroz;

- Judas, foi representado por André Alfaia;

- Pilatos, foi representado por Elisson Pimentel

www.obidos.ent.br – Fotos de Vander N Andrade