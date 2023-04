Procissão do Senhor Morto  foi realizada em Óbidos

Na sexta-feira (07), a cidade de Óbidos, no Pará, celebrou a Sexta-Feira Santa com a Procissão do Senhor Morto e Exaltação da Santa Cruz. A celebração ocorreu na Catedral de Sant'Ana, com a presença do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e fiéis que acompanharam a cruz, símbolo da ressurreição de Jesus.

Durante a cerimônia, os presentes contemplaram a Paixão de Cristo, segundo o Evangelho de João, e veneraram a Santa Cruz, momento em que ela foi apresentada solenemente à comunidade. Em seguida, Dom Bernardo carregou a cruz em um ato simbólico que representou a humildade e, logo depois, os fiéis aclamaram e beijaram o objeto que representa a salvação e a esperança.

Após a celebração, a Procissão do Senhor Morto percorreu algumas ruas do município, relembrando o dia em que Jesus morreu e foi retirado da cruz para ser levado à sepultura. A imagem do Senhor Morto foi acompanhada pelos andores de Maria, Madalena e do apóstolo João, figuras que eram amadas por Jesus na tradição católica.

A celebração da Sexta-Feira Santa é uma das mais importantes do calendário cristão e marca o início do Tríduo Pascal, que inclui ainda a Vigília Pascal e o Domingo de Páscoa. Em Óbidos, a Procissão do Senhor Morto e Exaltação da Santa Cruz é um momento de grande devoção e fé para os fiéis, que se unem para lembrar e celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A celebração contou com a participação de muitos fiéis, que se uniram para homenagear o sacrifício de Jesus Cristo e celebrar a renovação da fé e da esperança. A Procissão do Senhor Morto e Exaltação da Santa Cruz é um momento de reflexão e contemplação, que reforça a importância da fé e do amor em nossas vidas.

FONTE:Diocese de Óbidos