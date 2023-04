SEMAB e SEMDES incentivam a participação de agricultores no PAA

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEMDES), em Óbidos, estão incentivando a participação dos agricultores familiares no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Este programa federal tem como objetivo a compra de produtos alimentícios da agricultura familiar para serem doados simultaneamente às famílias em vulnerabilidade social e econômica.

Com o encerramento do processo de inscrição se aproximando, as secretarias organizaram uma reunião na comunidade de Repartimento para divulgar e esclarecer sobre os requisitos e procedimentos necessários para a participação dos agricultores nesta oportunidade de mercado.

Este ano, pela primeira vez, a Prefeitura municipal está implementando o Programa Federal e está prevista a compra formal de diversos produtos de 32 agricultores familiares, tais como macaxeira, jerimum, abacaxi, batata doce, entre outros.

A participação no PAA é uma oportunidade para dinamizar a economia rural, contribuindo para a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares. Além disso, a iniciativa é importante para garantir a segurança alimentar de famílias em vulnerabilidade social e econômica.

Os interessados em participar do Programa devem realizar a inscrição e obter mais informações na SEMDES da Prefeitura municipal.

Com essa iniciativa da SEMAB e SEMDES, espera-se que mais agricultores familiares tenham a oportunidade de comercializar seus produtos, gerando renda e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

Mais FOTOS clique na imagem seguinte....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5886-semab-e-semdes-incentivam-a-participacao-de-agricultores-no-paa#sigProId7a1f7185ec View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Informações e fotos Semab