SEMAB capacita produtores com a técnica de indução artificial da floração no plantio de abacaxi

A SEMAB, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, em Óbidos, realizou uma capacitação prática na técnica de indução artificial da floração no plantio de abacaxi. O objetivo é antecipar e uniformizar a colheita, proporcionando aos agricultores um maior controle sobre o período e a quantidade de colheita.

A ação foi realizada na comunidade de Cuecé, a pedido de agricultores organizados, e contou com a presença do serviço de extensão rural da SEMAB. A capacitação prática ocorreu na área produtiva com abacaxi do agricultor empreendedor Jedson, que possui aproximadamente cinco mil pés de abacaxi em plantio.

A técnica consiste no uso adequado de carbureto de cálcio, que é um fitoregulador capaz de estimular a floração na cultura do abacaxi. Com isso, os produtores podem programar o período e a quantidade de colheita do abacaxi, evitando o risco de encontrar o mercado repleto desse produto e sendo comercializado a preços baixos que não compensam os custos de produção.

Essa capacitação é uma iniciativa da SEMAB, que visa promover o desenvolvimento rural e o abastecimento da região. A técnica de indução artificial da floração no plantio de abacaxi pode trazer grandes benefícios para os agricultores, permitindo um melhor planejamento e controle da produção, além de aumentar a qualidade e a produtividade do produto.

Com essa capacitação prática, os agricultores poderão aplicar essa técnica em suas próprias plantações, trazendo melhorias significativas para a economia local e o desenvolvimento sustentável da região.

