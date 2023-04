Aventureiros participaram do I Enduro de Canoagem Navegar Óbidos - Santarém

Aconteceu neste sábado, dia 08 de março de 2023, o I Enduro de Canoagem Navegar, pelo Rio Amazonas, Óbidos à Santarém, do qual participaram 10 remadores em 6 caiaques.

Os aventureiro saíram de Santarém rumo a Óbidos, em um Barco Princesa Rebeca, no dia 07, e no sábado, dia 08, iniciaram o Enduro, em Óbidos, por volta das 07h, sempre acompanhados pelo Barco, os quais chegaram em Santarém por volta das 18h.

“Partimos de Santarém na sexta-feira (07/04) rumo a Óbidos, com 4 caiaques duplos e 2 simples a bordo do barco de apoio. Chegamos em Óbidos no início da noite, pernoitamos no barco, que ficou ancorado no laguinho que fica na base da Serra da Escama, e começamos nosso Enduro às 7 h da manhã do sábado (08/04), rumo a Santarém”, informou Maisa Silva, uma das participantes do Enduro.

Foram 11h pelo Rio Amazonas, até o Rio Tapajós, de muito esforço físico dos participantes, que chegaram em Santarém extenuados, mais felizes por terem cumprido o percurso de 120Km.

Sobre a experiência de navegar pelo Rio Amazonas remando, Maisa comentou: “Remar de Óbidos (cidade natal dos meus pais) à Santarém (minha cidade natal) foi uma experiência incrível. Talvez seja o maior desafio de caiaque que eu possa fazer na vida. Medos de vários tipos aumentavam minha ansiedade nos dias que antecediam o evento. Tentava fortalecer minha mente com experiências de pessoas que se superaram no esporte, em desafios de longa distância. Só não sabia se meu corpo conseguiria acompanhar a determinação da minha mente. Esse Enduro talvez seja equivalente à uma ultramaratona, só que usando os braços”.

O rio Amazonas neste período de cheia amazônica, tem trechos que mais estreitos e as águas chegam a velocidade 10 km/h, segundo Maisa Silva, em certos trechos conseguiram desenvolver quase ou mais de 20 km/h, entretanto em outros trechos, a velocidade do rio não chegava nem a 3 km/h e a remada ficava mais lenta e pesada.

“Finalmente, antes das 18 h, com um pôr do sol lindo, entramos no rio Tapajós (que banha Santarém), concluindo o Enduro antes das 12 horas previstas”, finalizou Maisa.

