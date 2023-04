Resíduos Sólidos: treinamento promove qualificação sobre processos de coleta e destinação em Juruti

Foram abordados procedimentos administrativos e legais sobre o gerenciamento de resíduos

Reduzir impactos ambientais das operações e proporcionar melhoria dos processos de coleta e destinação dos resíduos sólidos gerados em Juruti, no oeste do Pará. Estes são os objetivos da Alcoa, empresas terceirizadas e Prefeitura Municipal, que seguem na busca por alternativas e no desenvolvimento de ações sustentáveis. Uma dessas ações foi o treinamento de gerenciamento destes resíduos, realizado em Juruti.

O treinamento focou nas atividades relacionadas à resíduos sólidos no município, que vão deste a classificação, procedimentos operacionais de segregação e armazenamento, transporte e destinação final, além de procedimentos administrativos e legais sobre o gerenciamento.

Analista de Meio Ambiente da Alcoa há 13 anos, Rodrigo Muniz destaca a importância do treinamento com forma de garantir a formação de agentes multiplicadores das boas práticas, além de qualificar os trabalhadores que atuam na gestão ambiental. “O treinamento visa nivelar o conhecimento de todo mundo para que eles se sintam mais à vontade e tenham mais facilidade de identificação de oportunidades no dia a dia. A gente sabe que a participação de todos é importante para que possamos atingir o objetivo que é a melhoria na questão do resíduo interno e se expandindo também para a cidade”, ressalta.

Cremilda Souza é uma das catadoras locais que atua com resíduos sólidos. Ela relata que ainda enfrenta grande dificuldade na missão de segregar os materiais e ressalta que é preciso ampliar os conhecimentos para que todos possam fazer a sua parte. “A gente faz a separação e não é fácil. Ainda é muito árduo porque muitas vezes encontramos o lixo ainda misturado. O treinamento nos ajudou demais. Vamos sair com outra visão e com outro conhecimento sobre um melhor aproveitamento dos materiais evitando desperdício”.

Atuando há 14 anos no município com a mineração da bauxita, a Alcoa mantém um rigoroso controle de coleta, segregação e destinação dos resíduos tanto na mina quanto no porto. A segregação correta do resíduo além de fazer um bem para o meio ambiente traz benefícios para os catadores e para as empresas que fazem o processo de reciclagem e reutilização. “É importante que esse material não seja descartado de qualquer forma e multiplicar isso para a equipe, uma vez que o resíduo é responsabilidade de todos e temos que ter pessoas responsáveis que possam corrigir falhas e auxiliarem no processo”, enfatiza Ana Beatriz, Analista de Qualidade e Meio do Consórcio Juruti Melhor.

Com aproximadamente 60 mil habitantes, Juruti vem avançando na implantação de Política de Resíduos Sólidos recentemente aprovado pela Câmara Municipal como um instrumento de planejamento e gestão participativa que estabelece as diretrizes para a prestação dos serviços públicos de Saneamento básico, visando à melhoria ambiental, à proteção dos recursos hídricos, à universalização dos serviços, o desenvolvimento progressivo e a promoção da saúde.

O plano envolve a construção de um aterro sanitário, de responsabilidade do poder público municipal, mas que conta com o apoio da Alcoa, sendo uma das obras da Agenda Positiva e que está em fase final de elaboração.

Ter políticas públicas eficientes, profissionais qualificados e treinados, aliado à sensibilização e orientação da comunidade, são pontos relevantes no processo de gestão dos resíduos. “Temos que estar sempre um passo à frente orientando nossos colaboradores e principalmente a população para que a gente possa encaminhar as coisas da maneira correta. É preciso ter um norte a seguir com informações e o treinamento foi uma excelente oportunidade. A população consciente auxilia em nosso trabalho e juntos podemos obter melhores resultados”, conclui Márcio Barroso, chefe de Divisão e Saneamento Básico da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

FONTE: Comunicação/ALCOA