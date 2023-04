Fapespa lança edital com vagas para técnicos em cinco áreas de nível superior

As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, no período de 14 a 17 de abril de 2023

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) publicou, nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial do Estado (DOE) de n° 35.359, o edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de técnicos de nível superior.

O PSS está ofertando 10 vagas, sendo três para profissionais com formação em estatística, três em ciências econômicas, duas em administração, uma em geografia e uma em engenharia ambiental.

O processo seletivo será composto de três fases: inscrição (caráter habilitatório), análise documental e curricular (eliminatório e classificatório) e de uma entrevista individual (eliminatório e classificatório).

O PSS será executado pela Fapespa, por meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado. As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line (www.sipros.pa.gov.br), no período de 14 a 17 de abril de 2023.

A Fapespa fará a divulgação das fases do processo seletivo e dos resultados de todas as fases de maneira on-line (www.sipros.pa.gov.br) e por meio do site da Fundação (www.fapespa.pa.gov.br), inclusive a convocação para a entrevista.

"É uma chance de trazer novos talentos para uma Fundação que tem como um dos seus objetivos a produção de estudos que vão orientar a tomada de decisões importantes para o Governo do Estado. Gostaria de convidar aqueles que têm o perfil para que possam se inscrever, para que tenhamos um processo disputado, selecionando o melhor para o Pará", disse o presidente da Fapespa, Marcel Botelho.

Serviço:

PSS para contratação temporária - Fapespa

Inscrição: 14 a 17 de abril de 2023

Execução: Fapespa

Vagas: 10

Áreas: estatística (3 vagas), ciências econômicas (3), administração (2), geografia (1) e engenharia ambiental (1)

FONTE: Fapesp