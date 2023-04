ÓBIDOS 1ª Copa da Integração de Futebol Feminino inicia dia 16 de abril

No dia 16 de abril terá início a 1ª Copa da Integração de Futebol Feminino em Óbidos. O evento reúne 16 equipes, com representantes da cidade e do interior, que receberam os uniformes completos da Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Esporte e Laser – Semel, organizadora do certame, como incentivo para participar do campeonato. A rodada de abertura acontecerá no domingo, dia 16 de abril, na Arena Bela Vista, no Bairro de Bela Vista.

Contexto

A luta pelo reconhecimento do futebol feminino no Brasil é antiga. As brasileiras vêm batalhando por esse espaço há mais de 100 anos. Foi com muita ação e resistência que as jogadoras conquistaram o direito de jogar futebol e ocupar um lugar de destaque. Desde 1983, as competições foram restabelecidas e, desde então, o Brasil participou de todas as Copas do Mundo de Futebol Feminino, iniciadas em 1991.

Jandira de Oliveira é uma das pioneiras do futebol feminino no Brasil. Volante do Centro Esportivo Natalense do Rio Grande do Norte, ela é considerada uma das primeiras jogadoras nacionais, isso por volta de 1920. A história dessas vanguardistas sustentou a trajetória de estrelas que marcaram o futebol feminino no país.

Ao longo desses anos, surgiram diversas craques que vestiram a camisa da seleção, como Sisleide do Amor Lima, a Sissi, considerada a primeira craque da Seleção Brasileira. Mais recente, jogadoras como Marta, Formiga e Cristiane mantiveram vivo o sonho do título mundial. Atualmente, novas craques surgiram, as quais disputarão o mundial, em julho de 2023

A realização da 1ª Copa da Integração de Futebol Feminino, em Óbidos, é um passo importante para o reconhecimento e valorização do futebol praticado pelas mulheres. Esperamos que eventos como esse possam incentivar ainda mais a participação feminina no esporte e consolidar a presença das mulheres nos campos de futebol em todo o Brasil.

www.obidos.net.br