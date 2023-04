Em Óbidos, Paz Church celebra 40 anos de evangelização

Em Óbidos, a Paz Church comemorou na noite desta quinta-feira, dia 13, seus 40 anos de evangelização com um culto especial. A igreja foi resultado da primeira onda de implantação de igrejas na bacia amazônica pela Missão Paz em 1983. Desde então, seu objetivo é levar os ensinamentos de Jesus para todos.

O culto contou com a presença do Pastor Celinaldo Maranhão, Atilano e Alcione Valente, entre outros pastores, lideranças regionais e locais, como o prefeito de Óbidos, Jaime Silva e sua esposa, que se reuniram para marcar o momento festivo, com muita música, louvor e agradecimento pelas quatro décadas de missão em terras obidenses.

Desde a sua fundação pelos pastores Lucas Huber e Nilton Cordeiro, a Paz Church em Óbidos desenvolve um trabalho na terra firme e na área ribeirinha da Calha Norte do Pará, levando o evangelho e assistência social para aqueles que, por algum motivo, não têm acesso.

A celebração dos 40 anos de evangelização da Paz Church em Óbidos foi um momento importante para a comunidade local, que pode expressar sua gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado pela igreja. A Paz Church é uma instituição que tem como objetivo ajudar as pessoas a conhecerem a pessoa e os ensinamentos de Jesus, e essa celebração foi uma oportunidade para reafirmar dessa missão.

Que a Paz Church em Óbidos continue a desenvolver um trabalho importante na região e que possa celebrar muitos outros anos de evangelização e assistência social para aqueles que precisam. Parabéns pelos 40 anos de missão em terras obidenses!

