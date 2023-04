Nível da Enchente em Óbidos chega a 7,22m e ultrapassa a cota de alerta 7,20m

A Defesa civil de Óbidos divulgou, neta terça-feira, dia 18, mais um Boletim da enchente do Rio Amazonas, sendo que o nível das águas chegou à marca do 7,22m, ultrapassando a cota de alerta que é de 7,20m.

Segundo o Boletim Diário do Nível do Rio Amazonas em 18 de abril de 2023, divulgado pela Defesa Civil, a enchente atingiu a marca de 7,22m; estando 94cm abaixo da enchente de 2022; 60cm abaixo da enchente de 2014; 62cm abaixo da enchente de 2021 e 86cm abaixo da enchente de 2009. Lembrando que o nível de alerta é de 7,20m.

Boletim da enchente emitido pela Defesa Civil

Conforme informações da ANA, os picos das enchentes em Óbidos geralmente se dão no final do mês de maio. A população espera que até esse período, as águas do Rio Amazonas não subam muito e não se transformem numa grande enchente, como aconteceu em 2009, 2014, 2021 e 2022, as maiores enchentes das últimas décadas, que trouxeram muitos problemas vivenciados pelo povo ribeirinho da região.

