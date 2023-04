Confira os principais assuntos abordados na entrevista coletiva com o Prefeito de Óbidos

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (19) para anunciar a nova data-base de pagamento dos servidores da rede municipal de ensino, que a partir deste mês de abril, passa a ser no dia 20 de cada mês. Outros assuntos foram abordados na entrevista, que a seguir estão descritos resumidamente.

Quanto a nova data de pagamento da Educação.

“Temos condições financeiras de assumir esse compromisso, porque temos trabalhado com responsabilidade com os recursos públicos. Esse era um planejamento nosso, antes mesmo de fazer as mudanças administrativas, já concedemos o pagamento do piso salarial nacional aos profissionais do magistério, e em breve, vamos anunciar a atualização dos valores dos salários de outros setores da educação”, adiantou.

Quanto as Obras

O prefeito garantiu que a obra de revitalização do Mercado Municipal, no Centro da cidade, está dentro do cronograma e que alguns ajustes no projeto foram necessários, devido a mudanças na execução do trabalho.

Jaime adiantou ainda que será executado um projeto para a urbanização na Rua Doutor Corrêa Pinto, ao lado do mercado, e discutirá com a comunidade a situação das mangueiras que estão próximas ao patrimônio histórico.

“Nós precisamos dar uma solução para aquilo, e eu tenho certeza que vamos encontrar uma boa solução que vá de encontro ao desejo da população”, disse.

Quanto à obra da escola no bairro Perpétuo Socorro, o prefeito garantiu que foram sanados os entraves burocráticos que atrasaram a entrega do equipamento, e que está cobrando agilidade da empresa responsável.

“Nós estamos cobrando muito da empresa, que acelere, que trabalhe com mais afinco, para que a gente possa entregar pra nossa comunidade a obra, até julho”, pontuou Jaime.



Quanto às reformas nas escolas da cidade, o prefeito disse que também cobrou agilidade na conclusão das revitalizações, para que os serviços sejam levados para as unidades de ensino do meio rural em breve. Os trabalhos em algumas das escolas, já foram concluídos e entregues.

Quanto a Pavimentação

Jaime Silva garantiu que as cobranças de seu gabinete também se estenderam às empresas responsáveis pela pavimentação de vias urbanas. Atualmente, dois pontos da cidade estão recebendo obras em concreto: nos bairros Santa Terezinha e Centro.

“Tenho conversado com os construtores para que a gente possa adiantar porque tem um pacote de obras muito grande aí. Houve um atraso nas licitações. O pacote que nós temos contempla tanto a reforma em prédios públicos como pavimentação”, garantiu.

Estão em fase de licitações obras de infraestrutura que contemplam a Rua Antônio Fernandes, Travessa Lauro Sodré e imediações. Essa região sofre com a força da enxurrada, e é comum registrar alagamentos nesses pontos.

A prefeitura já comprou uma residência na travessa Lauro Sodré para iniciar uma obra de grande porte com a construção de galeria.

Captação de financiamento

A Prefeitura de Óbidos já iniciou a negociação com a instituição bancária, com a qual o município articula para captar um financiamento de até R$ 29 milhões, que entre outras finalidades, será destinado, em sua maior parte, para pavimentação de vias urbanas.

Os projetos já foram apresentados e a equipe de planejamento trabalha para atender as exigências impostas para a autorização do financiamento.

Entre as outras licitações em andamento, estão as obras de pavimentação na comunidade Igarapé-Açú e na Vila União do Curumu, que receberá investimentos também em drenagem.

“Além desses investimentos, temos o projeto da Escola Felipe Patroni, que já tem quase R$ 2 milhões empenhados, tá faltando só o FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação], resolver as situações burocráticas internas, de início de governo. Acredito que, em breve, sairá a escola. A parte do nosso Ginásio, estamos aguardando que ainda esse mês caia o dinheiro para a ordem de serviço para a empresa iniciar a obra”, finalizou.

FONTE: Comunicação/PMO