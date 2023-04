ÓBIDOS: Alunos do Ensino Médio participam do 1ª Campeonato da Juventude 2023

Alunos de três instituições do ensino médio e técnico de Óbidos, participaram do 1ª Campeonato da Juventude 2023, sendo duas da rede Estadual: Escolas São José e Maurício Hamoy e uma Federal, IFPA – Campus Óbidos.

A abertura do 1º Campeonato da Juventude aconteceu nesta quinta-feira, dia 20, com a disputa das modalidades futsal, handebol e voleibol, masculino e feminino, campeonato que tem como objetivo descobrir novos talentos nas referidas modalidades.

Nelson Luis Sousa, titular Secretaria de Esporte e Lazer do Município – SEMEL comentou sobre o torneio: “Precisamos dar atenção a essa nova geração de atletas que está surgindo em Óbidos, acostumá-los com competições grandes e com as questões técnicas que envolvem o bom desempenho deles dentro de quadra. Foi por isso que buscamos trabalhar em conjunto com as direções das escolas, onde estão os atletas com idades boas para fazermos esse trabalho”, disse Nelson Sousa.

Registramos algumas imagens da abertura do Campeonato, mostrando os atletas que participaram desse evento, que é uma realização da Semel, em parceria com as Instituições mencionadas.

Assim que tivermos os resultados oficiais, divulgaremos.

