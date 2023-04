Amor que Cura: projeto social leva atendimentos de saúde para comunidade em Juruti

Objetivo é levar qualidade de vida para áreas onde os serviços públicos são limitados.

Proporcionar atendimentos nas áreas de saúde, alimentação e espiritualidade. Este é o objetivo do Projeto Amor que Cura, desenvolvido pela Associação Lar São Francisco na Providência de Deus (ALSF). Em Juruti, no oeste do Pará, a edição de 2023 iniciou no dia 15 de abril, beneficiando a comunidade Sagrado Coração de Jesus, conhecida como área da P2. A atividade contou com voluntários que atuam no Hospital 9 de Abril, além de funcionários de empresas que atuam no setor da mineração, entre elas a Alcoa.

Foram diversos atendimentos, entre eles, a aferição de pressão, teste de glicemia, consultas em geral, corte de cabelo, orientação para gestantes e diversos momentos de espiritualidade. Frei Jorge Sena, Diretor do Hospital e integrante do Projeto, explica que ao longo do ano outras ações devem contemplar mais áreas do município.

“Ao longo desses oito anos já realizamos diversas ações do Projeto Amor que Cura. Diante do tamanho de cada comunidade, muitos serviços são oferecidos como uma grande marca do projeto na vida da comunidade. Nesse ano de 2023 queremos fortalecer em pareceria com a Alcoa, cada vez mais, para que a comunidade receba mais serviços de saúde”, destaca o Frei.

Para Rafael Batista, que é clínico geral do Hospital 9 de Abril, foi uma experiência positiva para atender a população. “Este tipo de ação é benéfico para quem participa e principalmente para quem é atendido. Vivemos em um município com muitas carências em relação à saúde e essa ação em geral traz esperança. Na triagem a gente percebe que muitas crianças não têm acesso a pediatria, neste período chuvoso, muitos vírus circulam pela cidade e que alguns pacientes apresentam síndrome gripal. Alguns pacientes que são hipertensos ou diabéticos que não têm acesso à medicação, a gente proporciona atendimentos e eles saem todos com medicação e orientados para que possam seguir o tratamento da melhor forma”.

Carla Gama Nascimento é dona de casa e recentemente passou a morar em Juruti. Ela trouxe o filho e o marido para a ação, aproveitando ao máximo os serviços ofertados. “A ação é muita boa, eu aproveitei para trazer minha família. Meu filho teve atendimento médico com pediatra, cortou o cabelo também e foi muito bom ter uma ação dessas. Foi uma oportunidade também para ter lazer. Meu marido tomou vacina e já saiu imunizado”.

Aos 77 anos, seu Josias Santarém está em recuperação da cirurgia feita nos olhos para retirar catarata. Ao saber do evento, foi ao encontro dos voluntários para fazer um acompanhamento e foi acolhido pelos profissionais. “Estou grato a Deus e a todos os que estão aqui nessa ação e que estão fazendo tanto por nós, de maneira gratuita. Eu fico bastante alegre pela oportunidade e me sinto acolhido”, declara seu Josias.

Para prestar maiores esclarecimentos sobre prevenção a acidentes domésticos, voluntários também realizaram palestra sobre emergências que podem ocorrer em casa e que todos podem evitar ou prestar os primeiros socorros. Destaque para as queimaduras e engasgos, onde a equipe de saúde e segurança da Alcoa participou das atividades.

“Cuidar de pessoas e compartilhar conhecimento é fundamental, principalmente sobre o tema que trouxemos, que é segurança no lar. É um ambiente que compartilhamos com crianças e com idosos e a orientação de como proceder em casos de emergência é muito importante”, conclui Michele Farias, Bombeira Civil e palestrante.

Fonte: Comunicação/ALCOA - Por Weldon