A imagem peregrina de NS de Nazaré já está em Óbidos, iniciou visita pelo Curumu

A imagem peregrina de NS de Nazaré está visitando as cidades do Baixo Amazonas, já passou por Terra Santa, Faro e Juruti.

Nesta sexta-feira, dia 21, iniciou a visita em terras obidenses, começando pela Comunidade Santo Antônio, no Vila União do Curumu, onde foi recebida pelos comunitários e depois a Rainha da Amazônia foi para a Cidade de Óbidos, onde, mais uma vez, o povo obidense a recebeu com muita emoção e fé!

Algumas fotografias da chegada de NS de Nazaré na Comunidade do Curumu:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5925-a-imagem-peregrina-de-ns-de-nazare-ja-esta-em-obidos-iniciou-visita-pelo-curumu#sigProIdbec22736c6 View the embedded image gallery online at:

Confira_toda_a_Programação da visita de NS de Nazaré em Óbidos:

12h - Momento Mariano na Igreja Santa Terezinha.

14h - Acolhida e visitação à imagem na Comunidade São Francisco de Assis.

17h30 - Momento Mariano na Igreja São São Francisco.

18h30 - Carreata pelas ruas de Óbidos até à igreja de Nossa Lourdes.

19h30- Missa Campal em Lourdes.

Após à missa, a imagem ficará para visitação dos fiéis na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes.

www.obidos.net.br - Con informações da Diocese de Óbidos