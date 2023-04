ÓBIDOS: Visita de NS de Nazaré emocionou os obidenses

Nesta sexta-feira, dia 21, os obidenses testemunharam um momento de grande emoção e fé com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira dos paraenses, no município de Óbidos. A imagem chegou por via fluvial de Juruti e foi recebida com muita comoção e devoção pelos comunitários da Comunidade Santo Antônio, no Vila União do Curumu, onde iniciou a programação especial.

Em seguida, a imagem seguiu para a cidade de Óbidos, onde, mais uma vez foi recebida calorosamente pelos obidenses. Durante todo o dia, houve uma programação para homenagear Nossa Senhora de Nazaré, que incluiu um momento mariano na Igreja Santa Terezinha e na Igreja São Francisco, além de visita à Comunidade São Francisco de Assis.

Por volta das 19h, uma carreata pelas ruas de Óbidos levou a imagem até a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, onde aconteceu uma missa campal. Após a celebração, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré permaneceu na igreja para visitação dos fiéis.

Essa visita reforçou a fé inabalável dos obidenses e a devoção pela Nossa Senhora de Nazaré, foi um momento marcante para os católicos, que puderam expressar seu amor pela padroeira dos paraenses. A emoção e a devoção demonstradas pelos fiéis durante a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré são um reflexo da forte conexão religiosa que existe na cidade.

Neste domingo, dia 22, a imagem seguirá para a cidade de Oriximiná, continuando sua peregrinação pelo Baixo Amazonas.

Mais FOTOS clique nas imagens seguinte...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5926-obidos-visita-de-ns-de-nazare-emocionou-os-obidenses#sigProId06d9de03db View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5926-obidos-visita-de-ns-de-nazare-emocionou-os-obidenses#sigProIdf645d79a50 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br