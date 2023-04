Semma discute com catadores o Plano Municipal de Resíduos Sólidos

A gestão adequada dos resíduos sólidos é uma preocupação crescente nas cidades brasileiras. Além dos problemas ambientais, a falta de um manejo adequado pode gerar riscos à saúde pública e prejudicar a qualidade de vida dos moradores.

Nesse sentido, a criação de um Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que foi objeto de discussão da Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos – Semma com os Catadoresde MAteriais Recicláveis, no sábado, dia 22, é uma das etapas fundamentais para a retirada do lixão a céu aberto, que fica próximo ao bairro Perpétuo Socorro, e já está há mais de 20 anos em atividade.

Recentemente, a Semma iniciou o diagnóstico dos catadores que trabalham no lixão, para prepará-los ao descomissionamento e inseri-los no Plano Municipal de Resíduos Sólidos. A ação é de extrema importância, pois a inclusão dos catadores no plano possibilita a sua formalização, garantindo acesso a benefícios e direitos.

Além disso, a criação do plano visa também melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos na cidade, verificar a quantidade de lixo descartado em locais inadequados, além de fomentar a reciclagem e reutilização dos materiais. O plano vem sendo trabalhado pela Semma desde 2022, e é uma das etapas fundamentais para a retirada do lixão ao céu aberto.

Vale destacar que, para uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, é fundamental que o município invista em infraestrutura adequada. Nesse sentido, uma área de 50 hectares, distante cerca de 13km da sede do município, passou por estudos, para mensurar a possibilidade de abrigar o primeiro aterro sanitário do município. Com o investimento em um aterro sanitário, a cidade poderá cumprir as normas ambientais, oferecendo um local adequado para o descarte do lixo.

Portanto, a discussão da Semma com os catadores sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos é uma ação fundamental para garantir a inclusão dos trabalhadores.

