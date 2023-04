Caravana de cadastramento do 'Água Pará' chega ao município de Óbidos

Estimativa é que mais de 800 famílias sejam atendidas e beneficiadas nos dias 28 e 29 de abril.

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento do Estado (Cosanpa), realizará nesta sexta-feira (28) e sábado (29), no município de Oriximiná, a ação de cadastramento do "Água Pará". O programa social garante o pagamento, no período de dois anos, das contas de água de famílias que registram um consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos (20 mil litros de água) para que a população em situação de vulnerabilidade, receba água tratada e garanta qualidade de vida.

A iniciativa contará com o apoio das equipes da Companhia que estarão no Cliper Santana, Praça Barão do Rio Branco, s/n, bairro Centro, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, para receber os moradores do município e efetuar o cadastro no programa.

A Cosanpa reitera que todos os municípios atendidos pela Companhia estão recebendo a ação. Os moradores de Óbidos que tiverem interesse em obter o benefício devem se dirigir até ao local indicado para realizar o cadastro.

Cadastro - Para ser beneficiado, é necessário ter inscrição no CadÚnico (Bolsa Família) e o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF. Para as famílias que têm registro no CadÚnico e são clientes da Cosanpa, basta comparecer até um dos polos com os seguintes documentos: originais e cópias do RG e CPF, uma conta da Cosanpa, comprovante de residência, cartão do programa Auxílio Brasil ou resumo do CadÚnico.

"Água Pará" - O programa de transferência "Água Pará", lançado em setembro de 2021, segue transformando ainda mais a vida da população, beneficiando famílias com o custeio da conta de água. O Governo do Pará garante o consumo de até 20 metros cúbicos (equivalente a 20 mil litros de água) por mês e os beneficiados recebem as contas quitadas.

De janeiro a dezembro do ano passado, a Cosanpa realizou várias ações de cadastramento nos municípios em que presta serviço, entre eles Castanhal, Capanema, Tailândia, Dom Eliseu, Conceição do Araguaia, Santarém, Monte Alegre e Marabá. Esse ano a caravana do "Água Pará" já passou pelos municípios de Abaetetuba, Alenquer, Bragança, Augusto Corrêa, Oriximiná e agora em Óbidos.

