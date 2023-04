Em Óbidos, iniciou inscrição para o programa “Água Pará”

Iniciou nesta sexta-feira, dia 28, em Óbidos, as inscrições ao programa “Água Pará” e irá até este sábado, dia 29.

O programa “Água Pará”, garante às pessoas inscritas o pagamento, no período de dois anos, das contas de água de famílias que registram um consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos (20 mil litros de água) para que a população em situação de vulnerabilidade, receba água tratada e garanta qualidade de vida.

As inscrições ao programa estão acontecendo no Cliper de Sant´Ana, na Praça Barão do Rio Branco, no Bairro do Centro, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, onde as equipes da Cosanpa, que tem como coordenador do Programa o Sr. Robison e a Semdes, que tem como secretária Aldanete Farias, estão prontas para receber os moradores do município de Óbidos e efetuar o cadastro no programa.

Cadastro

Para ser beneficiado, é necessário ter inscrição no CadÚnico (Bolsa Família) e o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF. Para as famílias que têm registro no CadÚnico e são clientes da Cosanpa, basta comparecer até um dos polos com os seguintes documentos: originais e cópias do RG e CPF, uma conta da Cosanpa, comprovante de residência, cartão do programa Auxílio Brasil ou resumo do CadÚnico.

Programa "Água Pará"

O programa de transferência "Água Pará", lançado em setembro de 2021, segue transformando ainda mais a vida da população, beneficiando famílias com o custeio da conta de água. O Governo do Pará garante o consumo de até 20 metros cúbicos (equivalente a 20 mil litros de água) por mês e os beneficiados recebem as contas quitadas.

Registramos algumas fotos do inicio dos atendimentos no Cliper de Sant´Ana. Para ver mais foto, clique na imagem seguinte.

