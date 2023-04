Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável é reativado em Óbidos

Na sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, na Sede da Associação dos Amigos do Menino Jesus, em Óbidos, foi realizada uma reunião ordinária para reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, com a direção do Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, Roberto Romero, quem também presidirá o conselho até abril de 2025

O Conselho foi criado pela Lei Municipal nº 3.147, de 08 de julho de 1997. Com sua alteração por Lei nº 5.541, de 09 de janeiro de 2019, ficou constituído por 17 entidades membros, sendo 06 (seis) representantes do Poder Público; 06 (seis) representantes das entidades Não Governamentais; 03 (três) representantes de entidades financeiras; e 02 (duas) representantes de entidades de ensino e pesquisa.

O Prefeito Jaime Silva participou no ato da reunião e destacou da importância de reativar este Conselho, uma vez que envolve entidades que exercem serviços diretos ao segmento produtivo rural e/ou representar à categoria dos produtores da agricultura familiar no município; tendo assim o espaço democrático de participação efetiva para contribuir nas diretrizes que norteiam a política municipal de desenvolvimento rural.

Durante a reunião com os conselheiros participantes, foram apresentados projetos em andamento que vem sendo realizados pela equipe técnica da SEMAB, assim como foram apresentados projetos que em breve estarão sendo implementados no meio rural do município (tanto em comunidades de terra firme como de várzea).

Conforme informação do titular da Semab, Roberto Romero, os novos projetos são: Implantação de Sistemas Agroflorestais – SAFs; Instalação do fogão ecológico; Instalação de carneiro hidráulico para irrigação; Reativação do cultivo de juta para fibra; Melhoramento genético do rebanho bovino de produtores familiares e; Desenvolvimento do aplicativo mercadológico da feira dos produtores rurais.

