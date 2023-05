Arquidiocese de Santarém realizará o I Seminário de Turismo e Comunidades Tradicionais

Participe do Seminário de Turismo e Comunidades Tradicionais em Santarém.

A Arquidiocese de Santarém, em parceria com a Pastoral do Turismo Nacional, realizará o I Seminário de Turismo e Comunidades Tradicionais, que será realizado nos dias 1º e 2 de julho deste ano.

O evento terá como foco principal as comunidades tradicionais e promoverá a capacitação e implantação da Pastoral do Turismo em dois núcleos: a Catedral Nossa Senhora da Conceição e a encantadora vila balneária de Alter do Chão.

O seminário acontecerá no Seminário São Pio X, na cidade de Santarém, e terá como tema central "A formação da Pastoral do Turismo à luz do Evangelho em busca do turismo responsável".

Durante o evento, terá a presença do Arcebispo de Santarém e bispo Referencial da Pastoral do Turismo na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Irineu Roman, além de padres representantes da Catedral Nossa Senhora da Conceição e da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, localizada na vila de Alter do Chão.

Terá também a participação especial do Secretário Municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, e das convidadas Janes Jaques, renomada turismóloga e escritora, referência na implantação da Pastoral do Turismo em Belém do Pará, e a Professora Kassia Farias, coordenadora do curso técnico Guia de Turismo, do Instituto Federal do Pará (IFPA) campus Santarém. Além disso, serão oferecidas capacitações aos participantes do evento.

Durante o seminário, também estão programadas visitas técnicas ao Centro de Artesanato Cristo Rei, ao museu de Arte Sacra e à Catedral Metropolitana. Será uma oportunidade única para conhecermos mais sobre o patrimônio cultural e religioso da região.

Para participar do evento, é necessário efetuar uma taxa de inscrição, que pode ser realizada preenchendo o formulário eletrônico disponível no link CLIQUE AQUI ou presencialmente na secretaria da Catedral Nossa Senhora da Conceição, através do telefone (93-99167-7409).

Pastoral do Turismo

A Pastoral do Turismo tem como missão evangelizar todas as pessoas envolvidas no mundo do turismo, desde os profissionais formais até as comunidades locais. Através da articulação e mobilização pastoral entre a Igreja, as esferas pública e privada, e à luz do Evangelho, busca-se promover uma ação transformadora em prol da dignidade humana.

Para mais informações: (93)99242-8153 (Ilíria) ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

O Seminário São Pio X fica localizado na BR-163, Rodovia Santarém-Cuiabá, Km 03, S/N, bairro Esperança, na cidade de Santarém, estado do Pará.

Fonte: Arquidiocese de Santarém