Diocese de Óbidos e parceiros desenvolverão ações para a campanha "Faça Bonito"

Na última tarde de quarta-feira, (10), foi lançado no município de Óbidos, a Campanha “Faça Bonito, Defenda-Me”, que neste mês de maio promoverá ações para combater o abuso e a exploração sexual de menores de idade.

Nesse contexto, a Diocese de Óbidos, em conjunto com a Associação Beneficente Emaús, coordenada pela Cáritas Diocesana de Óbidos, através do Projeto Iça - Ação e Proteção, desenvolve a Campanha "Faça Bonito", em parceria com pastorais, movimentos, instituições públicas, entidades da sociedade civil e a Rede de Proteção de atuação.

A Cáritas Diocesana de Óbidos, através do Projeto Iça - Ação e Proteção, atua em quatro municípios que compõem a Diocese de Óbidos, Alenquer, Juruti, Óbidos e Oriximiná, e todos os anos intensifica a Campanha de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes, atuando no enfrentamento e na ação de sensibilizar, mobilizar e informar toda a sociedade para atuar na luta em defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A data 18 de maio foi estabelecida como o dia Nacional ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970, de 2000.

A Campanha “Faça Bonito, Defenda-Me”, tem como parceiros, Diocese de Óbidos, Associação Beneficente Emaús, Cáritas Diocesana de Óbidos, Ministério Público do Pará, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Óbidos, Pastoral da Criança, Escoteiro Pauxis.

Fotos do evento de lançamento da campanha....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5974-diocese-de-obidos-e-parceiros-desenvolverao-acoes-para-a-campanha-faca-bonito#sigProId8b12cf1c2f View the embedded image gallery online at:

Programação_das_atividades:

15/05 – Concurso de Redação.

15/05 a 02/06 – Roda de Conversa nas escolas dos meios urbano e rural.

16 e 17/05 – Blitz Educativa na Praça do “O”.

17/05 – Passeio Ciclístico.

18/05 – Caminhada do Dia “D”.

Fonte: Diocese de Óbidos