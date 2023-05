SEMAB promove uso de defensivo orgânico para controle de pragas e doenças

Diante de vários casos identificados e constatados de infestação persistente de pragas e doenças sobre os cultivos, sobretudo na produção de hortaliças e frutíferas (em cupuaçu, goiaba, graviola, laranjas, manga, entre outros), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, cumprindo seu papel de oferecer soluções oportunas para garantir produtos agrícolas de qualidade e saudáveis nas propriedades dos agricultores familiares no município de Óbidos, promoveu a elaboração prática e de aplicação de defensivos orgânicos.

Neste caso, trata-se do defensivo calda sulfocálcica, de composição em sua maior proporção a base de enxofre e cal virgem, os mesmos que são insumos alternativos econômicos e de fácil aquisição. Atua como inseticida, fungicida, acaricida e repelente, inibindo assim a infestação de insetos e doenças que possam comprometer a produção dos cultivos. Também exerce de complemento de adubação foliar para as plantas cultivadas.

Diante dessa propriedade benéfica da calda sulfocálcica, foi organizado com os técnicos da SEMAB a elaboração artesanal do defensivo; para que assim, em cada ação de assistência técnica pelo meio rural do município, seja demonstrado e recomendado aos agricultores no adequado uso da dosagem para pulverização eficiente sobre as frutíferas e outras culturas.

Com isso, pretende-se despertar consciência dos agricultores e agricultoras para produzir alimentos mais saudáveis (sem resíduos de agrotóxicos), garantir o equilíbrio ambiental e na sustentabilidade e conservação dos recursos naturais.

