Câmara Municipal de Óbidos e Polícia Civil unem-se para emitir Carteira de Identidade

O Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Rylder Afonso, anunciou nesta segunda-feira, dia 15, a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Nº 010/2023-PC/PA- CMO, publicada no Diário Oficial do estado do Pará – nº 35396, que estabelece a colaboração entre a Câmara Municipal de Óbidos e a Polícia Civil do Pará para a emissão de carteiras de identidade aos cidadãos obidenses que residem no município.

O presidente da CMO informou que a emissão dos documentos de identidade para a população obidense, “É uma conquista importante e um desejo antigo da Câmara, graças aos esforços do saudoso Nivaldo Aquino. Agora, podemos oferecer esse serviço à população obidense”, comentou Rylder.

O acordo tem uma validade de dois anos e tem como objetivo a emissão de 40 cédulas de identidade por dia. Agora, a Câmara terá a responsabilidade de organizar a estrutura necessária para que a população possa ter acesso a esse serviço.

"Estamos organizando o treinamento de dois funcionários da câmara na capital do estado, além disso, o Poder Legislativo Municipal adquirirá todos os equipamentos necessários para que a Câmara possa expedir os documentos e entregá-los imediatamente a todos os cidadãos que procurarem esse serviço", informou o presidente da Câmara.

Os dados de início da emissão dos documentos serão divulgados nas próximas semanas, quando a estrutura estiver organizada para atender à população.

Fonte: Comunicação/CMO