Semma abre inscrição ao 1º Concurso de Melhores Práticas de Projetos Educacionais Socioambientais

A Semana do Meio Ambiente em Óbidos será um evento imperdível para aqueles que desejam conhecer e aderir a iniciativas socioambientais nas escolas da rede municipal de ensino. De 1º a 12 de junho, a cidade será palco do 1º Concurso de Melhores Práticas de Projetos Educacionais Socioambientais, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As escolas da rede municipal de ensino são convidadas a participar do concurso, que buscam reconhecer as melhores práticas desenvolvidas pelos docentes e discentes na área ambiental. O concurso estimula tanto a continuidade de projetos já existentes quanto o iniciado de novas iniciativas, visando tornar as escolas mais aspirantes.

As inscrições já estão abertas e vão até 2 de junho. Cada unidade de ensino pode inscrever até dois projetos, porém apenas um será contemplado. É importante destacar que os projetos devem ter sido executados no âmbito escolar do município de Óbidos a partir de 2018 até março de 2023, com a devida comprovação.

seleção

Dentre os projetos selecionados, serão escolhidos os que se enquadram nos critérios para concorrer as três categorias em classificações diferentes: Selo Escola Sustentável; Coordenador Destaque, Equipes de Alunos Nota 10 com premiação para 1º, 2º e 3º lugar, além do Prêmio Projeto Socioambiental Destaque que será escolhido por votação popular, no dia 12 de junho na Casa da Cultura, durante exposição.

Como premiados, serão concedidos equipamentos de informática para as equipes e convidados, além de certificados e o “Selo Escolar Sustentável”.

Mais informações acesse o EDITAL .

