Ufopa abre inscrições à VI Feira de Ciências e Tecnologias do Baixo Amazonas

Gratuitas, as inscrições para submissão de projetos serão realizadas até 5 de agosto.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou edital com o regulamento para submissão de projetos de iniciação científica de estudantes da educação básica para exposição na VI Feira de Ciências e Tecnologias da Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará (VI Fecitba-PA) e na primeira edição da Fecitba Júnior, que ocorrerão, de forma presencial, de 9 a 11 de outubro, em Santarém (PA). Gratuitas, as inscrições dos professores orientadores e para submissão dos trabalhos estarão abertas até o dia 5 de agosto na plataforma https://fecitba.tekoa.ong.br/.

Organizada pelo Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico (CPADC) do Instituto de Ciências da Educação (Iced), a Feira de Ciências e Tecnologias da Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará tem como foco projetos de iniciação científica desenvolvidos por estudantes do 6º ao 9º ano do fundamental e ensino médio do Pará, em especial dos municípios que compõem o Baixo Amazonas. A novidade deste ano é a realização da I Fecitba Júnior, destinada a projetos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de Santarém.

Aberto ao público e à comunidade acadêmica, o evento tem por objetivo incentivar a elaboração e a execução de projetos de investigação de caráter científico e tecnológico, desenvolvidos preferencialmente por estudantes de escolas públicas da mesorregião do Baixo Amazonas, orientados por seus professores, estimulando o gosto pelas ciências e tecnologias educacionais nas escolas e melhorando o ensino e a aprendizagem de conhecimentos científicos e tecnológicos na educação básica.

Os projetos de iniciação científica deverão estar voltados a uma das seguintes áreas de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes. Os projetos expostos concorrerão a várias premiações, como medalhas, troféus, certificados de honra, bolsas de iniciação científica júnior, credenciais para feiras nacionais, viagens, entre outras.

Os professores orientadores também poderão concorrer ao prêmio "Professor Destaque de Iniciação Científica". Participantes de outros municípios também poderão participar, expondo seus trabalhos de forma remota. Os interessados na apresentação remota devem solicitar inscrição até o dia 25 de setembro, via formulário eletrônico, na plataforma https://tinyurl.com/vifecitbaremota.

Confira Edital nº 03, de 08/05/2023 – Regulamento para submissão de projetos de iniciação científica de estudantes da educação básica

Mais informações no site do CPADC: https://www.cpadcdaufopa.com/.

FONTE: Comunicação/Ufopa