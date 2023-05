ÓBIDOS: 23º Ano de Mobilização, Campanha Faça Bonito, Defenda-me

Campanha de enfrentamento ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Na quinta-feira, 18 de maio, houve a caminhada alusiva à Campanha Faça Bonito 2023, quando a Diocese de Óbidos, em parceria com a Associação Beneficente Emaús, coordenada pela Cáritas Diocesana de Óbidos, através do Projeto Iça - Ação e Proteção, intensificam todos os anos a Campanha "Faça Bonito", em parceria com pastorais, movimentos, instituições públicas, entidades da sociedade civil e a Rede de Proteção de atuação, ao enfrentamento ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Todo dia é dia de proteger crianças e adolescentes da violência sexual, a Campanha de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes, todos os anos atua no enfrentamento e na ação de sensibilizar, mobilizar e informar toda a sociedade para atuar na luta em defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

É necessário garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual.

"A criança é alegria como raio de sol e estímulo para esperança".

