A Padroeira da Diocese de Óbidos, Senhora Sant'Ana, inicia sua Peregrinação por Manaus

A Imagem Peregrina de Sant´Ana seguiu em Carreata pelas ruas de Óbidos até o cais do porto, de onde partiu para Manaus.

Nesta sexta-feira, dia 19, a Imagem Peregrina de Senhora Sant'Ana partiu para Manaus na Ferry Boat Comandante Paiva V, e iniciará a sua peregrinação pela Capital Amazonense, onde concentra a maior colônia de obidenses.

A Imagem peregrina de Sant'Ana chegará em Manaus no domingo, dia 21 de maio, dando o ponta pé inicial da peregrinação naquela capital.

Após a peregrinação de Senhora Sant´Ana em Manaus, a Imagem Peregrina seguirá para Belém, posteriormente para Macapá e Santarém, e retornará para Óbidos no dia 08 de julho.

Lembrando que a Festividade de San'Ana 2023 iniciará com o Círio no dia 09 de julho e irá até o dia 26 de julho, encerrando com a grande Festa.

