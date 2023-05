Imagem peregrina de Sant´Ana visitará Belém entre os dias 11 e 23 de junho

A imagem peregrina de Sant’Ana, padroeira de Óbidos, no Pará, vai visitar os lares dos obidenses e devotos que moram em Belém, entre os dias 11 e 23 de junho. A peregrinação faz parte do ciclo de preparação para a Festa de Sant’Ana, que acontece em julho na cidade de Óbidos.

A imagem peregrina já está percorrendo diferentes cidades do Brasil desde maio, levando a mensagem de fé e evangelização aos fiéis. A primeira parada foi em Manaus, onde a imagem chegou no dia 21 de maio e ficará até o dia 10 de junho. Depois irá para Belém, e posteriormente a imagem seguirá para Macapá e Santarém, antes de retornar para Óbidos no dia 8 de julho.

Segundo D. Rosiclea Galate, uma das coordenadoras da peregrinação em Belém, o período de visitação será curto, mas significativo. “O período é curto, mas significativo para a missão de evangelização e arrecadação de donativos”, comentou. Ela também informou que o encerramento acontecerá no dia 23 de junho, com missa às 18h30 na Igreja da Trindade. Logo após a missa, será realizado no salão de evento da Trindade, o tradicional bingo/leilão beneficente.

A peregrinação de Sant’Ana já se tornou uma tradição e coordenação convida a todos os devotos da padroeira dos obidenses a participarem desse evento, que é uma forma reforçar a fé em Sant’Ana e que tem um grande simbolismo para a população obidense.

