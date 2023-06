ÓBIDOS: Cerimônia de abertura da Semana do Meio Ambiente foi realizada em Óbidos

O evento contou com a presença de alunos do IFPA Campus Óbidos, professores e convidados.

A Semana do Meio Ambiente foi aberta oficialmente nesta quinta-feira (1º) em Óbidos. A solenidade aconteceu no auditório do IFPA Campus Óbidos. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), e acontece de até o dia 12 de junho.

Visando promover a conscientização da população para a preservação dos recursos naturais do município, o evento tem foco na redução do despejo no meio ambiente, de resíduos feitos a partir do plástico, por isso o tema central ficou definido como: “Todos Juntos na Busca por Soluções para a Poluição Plástica”.

Durante o evento de abertura, o secretário de Meio Ambiente, Diego Santos, ressaltou a importância da participação da população na programação da Semana do Meio Ambiente, que vai promover a educação ambiental, além de estimular iniciativas que promovam a preservação dos recursos naturais.

“Durante a semana a Secretaria de Meio Ambiente vai está fazendo alguns eventos importantes para a comunidade, escolas, catadores, pessoas de baixa renda que trabalham com esse tipo de atividade, vão ser chamadas para algumas atividades como o programa ‘Divas da Compostagem’, além de palestras, oficinas voltadas para a temática central, mostrando que o nosso trabalho é contínuo, levando informação e estimulando as iniciativas que nos ajudam a preservar o nosso meio ambiente”, ressaltou o secretário.

Para conscientizar a população sobre a importância da preservação e incentivar ações sustentáveis, serão realizadas oficinas, jogos interativos, workshops, e amostras, além do lançamento de cartilhas educativas denominadas Nossa Água! Cada Gota Conta? E Combate à Poluição Plástica, que acontece nesta sexta-feira (2).

Além do “Divas da Compostagem", a Sema também realizará a primeira amostra “Melhores Práticas, Projetos de Educação Ambiental”, que vai premiar alunos da rede municipal e professores, que desenvolvam atividades de preservação, em diversas áreas.

Após a cerimônia de abertura, que contou ainda com apresentações culturais, foi realizada a palestra “Pensando Poluição na Plástica”, proferida pela gestora ambiental da Sema, Márcia Marques.

Os alunos e demais convidados, participaram de um momento de interação, com o sorteio de brindes, que foi realizado por meio de uma dinâmica que estimulou os participantes a responderem perguntas relacionadas ao combate à poluição plástica.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6035-obidos-cerimonia-de-abertura-da-semana-do-meio-ambiente-foi-realizada-em-obidos#sigProIdf5fcd64167 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO – Por Érique Figueredo