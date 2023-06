ÓBIDOS: Escola São Francisco realizou a Festa Junina 'Arraiá do Chicão'

Na sexta-feira, dia 16 de junho, a Escola São Francisco, na cidade de Óbidos, no Pará, foi palco de um evento denominado: "Arraiá do Chicão". Com muita alegria e entusiasmo, os alunos da escola proporcionaram uma festa junina repleta de danças, guloseimas deliciosas e a participação especial de quadrilhas da cidade.

A atmosfera festiva tomou conta do ambiente, com decorações coloridas, bandeirinhas e balões simbólicos no ginásio da escola. Logo no início da noite, os participantes foram recebidos por uma diversidade de delícias típicas das festas juninas. As iguarias fizeram a alegria de crianças e adultos.

O ponto alto da celebração foi a apresentação dos alunos da Escola São Francisco e a escolhas das rainhas caipiras. Com trajes caipiras caprichados, eles mostraram todo o seu talento em danças folclóricas tradicionais, encantando o público presente. Cada turma preparou uma coreografia especial, transmitindo alegria, coordenação e trabalho em equipe. O esforço e dedicação dos alunos ficou evidente a cada passo e sorriso contagiante.

O "Arraiá do Chicão" na Escola São Francisco foi mais do que uma festa junina; foi uma ocasião especial de valorização da cultura local, do trabalho em equipe e da alegria contagiante que essa celebração traz consigo. Com certeza, os momentos compartilhados no evento ficaram marcados na memória de todos os presentes, mantendo viva a tradição e o espírito das festas junina.

FOTOS...



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade