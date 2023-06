Sant´Ana peregrina se despede de Macapá nesta sexta, dia 30

A peregrinação de Senhora Sant´Ana em Macapá, Amapá, encerra nesta sexta-feira, dia 30 de junho, e visitou a casa de muitos obidenses e amigos, abençoando seus lares nessa caminhada pela capital amapaense.

A despedida de Sant´Ana acontecerá com a celebração de uma missa na residência do Sr. Miguel e Dona Antônia, que fica situada na Rua Dr. Alberto Lima, nº 70, Bairro de Congós, que será celebrada pelo Pe. Emanuel, da Diocese de Óbidos.

Estamos postando algumas imagens cedidas pela coordenação da peregrinação em Macapá, que mostra a peregrinação pela residências dos obidenses que residem em na capital amapaense, até o dia de hoje, dia 29.

A próxima parada de Sant´Ana Peregrina será a cidade de Santarém, que receberá a imagem padroeira dos obidenses, domingo, dia 2, com a missa de acolhida que acontecerá na Igreja Nossa Senhora das Graças às 17h30, depois retornará para Óbidos, dia 8.

Lembrando que a Festividade de Senhora Sant´Ana acontece sempre no mês de julho, sendo que este ano ocorrerá no período de 09 (dia do círio fluvial) a 26 (dia do encerramento da festa).

