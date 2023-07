FESTRIBAL 2023: Alcoa apresenta apoio às tribos Munduruku e Muirapinima

Juruti vai voltar a viver o encanto, ritmo e o misticismo do imaginário amazônico por meio do Festribal. A 29ª edição do evento será realizada nos dias 27, 28 e 29 de julho e contará com apoio da Alcoa, por meio de patrocínio no valor de R$ 400 mil, dividido para as apresentações das tribos Munduruku e Muirapinima.

A entrega do cheque simbólico ocorreu nesta segunda-feira (17) e contou com a presença de representantes da companhia, das Tribos e do Poder Público Municipal. A Alcoa apoia o evento desde sua chegada à Juruti tendo investido mais de R$ 2 milhões no Festribal, considerado Patrimônio Cultural do Pará desde o ano de 2008.

“Somos parte de Juruti e estamos cada vez mais engajados com as comunidades onde estamos inseridos. Valorizar a cultura local, através do Festribal é demonstrar o quanto respeitamos e contribuímos para o desenvolvimento da nossa cidade e de nossas pessoas”, destaca Emerson Rocha, Gerente de Comunicação e Relações Governamentais da Alcoa.

O Festribal é uma festa cultural realizada sempre no último fim de semana do mês de julho e resgata em forma de espetáculo a cultura indígena nativa da cidade. O palco das apresentações é o Tribódromo, arena onde as tribos Muirapinima (vermelho e azul) e Munduruku (vermelho e amarelo) se enfrentam pela conquista de mais um título. A festa retrata a cultura indígena em forma de música, artes cênicas, alegorias e danças.

“Agradecemos o apoio da Alcoa para o festival das tribos. É um apoio muito importante porque o festival vem crescendo a cada ano envolvendo a comunidade e gera renda para a cidade. O recurso que todo ano é disponibilizado pela Alcoa é utilizado em um projeto gigantesco para o evento. Envolve a concepção da arte das alegorias, das fantasias, fomenta a parte musical e auxilia na construção de todo o projeto”, destaca Roni Bastos, vice-presidente da Tribo Munduruku.

Através do investimento, as Associações Folclóricas podem confeccionar todo material e a produção técnica, abrilhantando o espetáculo de cores, sons e ancestralidade que agita o povo jurutiense e encanta os milhares de turistas presentes.

“Estamos focados e o resultado, as pessoas vão poder conferir na arena. Um trabalho melhor e com alegorias mais bonitas. Isto convence e mostra um espetáculo mais grandioso e organizado para o público”, enfatiza Nei Juruti, diretor da Tribo Muirapinima.

Com aproximadamente 60 mil habitantes e localizadas às margens do Rio Amazonas, o município realiza a festa desde 1995. O evento projetou o município para o turismo, potencializando o desenvolvimento social e econômico. A festividade é destaque na área cultural pela grandiosidade, considerada um dos maiores festivais do norte do Brasil.

“Queremos agradecer a Alcoa mais uma vez pela parceria, por acreditar e investir nas nossas tribos. Este investimento terá um retorno significativo para nosso povo, uma vez que cultura não é gasto e sim, investimento. O valor repassado pela empresa será destinado para as apresentações das duas agremiações, fortalecendo ainda mais a arte para o nosso povo”, conclui Sebastião Júnior, Secretário de Cultura em Juruti.

Clique para ver as fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6159-festribal-2023-alcoa-apresenta-apoio-as-tribos-munduruku-e-muirapinima#sigProId3b9aa9646f View the embedded image gallery online at:

Fonte: Comunicação/Alcoa