Professora da Escola Maurício Hamoy na 5ª edição da Escola Sirius, em São Paulo

Iniciativa visa levar ideias da ciência moderna para as salas de aula, por meio de experiência de imersão na atmosfera de pesquisa e desenvolvimento de fronteira.

A professora de física da Escola Estadual Prof. Maurício Hamoy, Bárbara Castro, da cidade de Óbidos, no Baixo Amazonas, foi a escolhida para representar o Pará na 5ª Edição da Escola Sirius para Professores do Ensino Médio (ESPEM 2023), realizado entre os dias 17 e 21 de julho de 2023, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas/SP.

A programação contou com aulas expositivas sobre a fonte de luz síncrotron Sirius, que dá nome à Escola, incluindo uma introdução à ciência e tecnologia dos aceleradores de partículas, à produção de luz síncrotron, e à interação entre a luz e a matéria e suas aplicações nas diferentes áreas da ciência. Os professores participaram de visitas às instalações e foram introduzidos às pesquisas e desenvolvimentos dos Laboratórios Nacionais (LNLS, LNNano, LNBio, LNBR), bem como ao curso superior interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação (Ilum) do CNPEM.

Muito feliz com sua participação, Bárbara enfatizou sobre a importância do encontro para a formação dos professores da rede pública. “É de extrema importância nós, professores da educação básica, estarmos em lugares como o CNPEM que é um grande centro de pesquisa científica, pois nos tornamos multiplicadores do que se tem produzido de mais atual em Ciências no Brasil”, explicou.

Na oportunidade, os participantes assistiram a seminários com temas atuais em diferentes áreas em que atuam os profissionais do Centro, contextualizados com o cotidiano e dicas sobre como transpor o conhecimento para a sala de aula. “Estou maravilhada com tudo que pude viver durante essa formação e poder retornar a meu estado, mostrar aos meus alunos essa vivência e a ciência de fronteira que se faz no país por brasileiros, o que contribui para a alfabetização científica deles e os motiva a também crer que é possível estarmos onde nossos sonhos estão! Eu sou a prova de que com persistência podemos alcançar nossos objetivos e ir mais longe do que imaginamos”, concluiu ela.

A ESPM é realizada pelo CNPEM, organização social supervisionada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com a Sociedade Brasileira de Física (SBF).

Sirius: fonte de luz síncrotron brasileira, é a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Esse equipamento de grande porte usa aceleradores de partículas para produzir um tipo especial de luz, chamada luz síncrotron. Essa luz é utilizada para investigar a composição e a estrutura da matéria em suas mais variadas formas, com aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento.

É uma infraestrutura aberta à disposição da comunidade científica brasileira e internacional, operada e desenvolvida no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) – Organização Social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Sirius é financiado com recursos do MCTI e projetado por pesquisadores e engenheiros do CNPEM, em parceria com a indústria nacional.

Fonte: Seduc – Pará