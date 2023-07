SANT´ANA 2023: Procissão dos Motoristas reúne muitos veículos em Óbidos

Nesta terça-feira, dia 25, Óbidos celebrou com devoção e animação a tradicional Procissão dos Motoristas durante a Festividade de Sant'Ana. O evento, que antecedeu o encerramento das celebrações em honra à padroeira, reuniu centenas de fiéis e motoristas em uma emocionante carreata pelas ruas da cidade.

Com o tema "Deus transforma sofrimento em alegria", a Procissão teve início na sede da Associação dos Taxistas de Óbidos - ATO e percorreu diversas vias até chegar à Praça de Sant'Ana. No local, uma missa campal foi presidida por Dom Bernado, contando com a participação de outros padres da Diocese, para abençoar os motoristas e pedir proteção nas estradas.

Os Noitários e Convidados estiveram presentes: os Seminaristas e CRB de Óbidos, a Associação dos Taxistas de Óbidos - ATO, o DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito) e DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito).

Após a celebração emocionante, as festividades continuaram no Cliper de Sant'Ana com o tradicional leilão e bingos. A noite seguiu com a aguardada Seresta de Sant'Ana, que contou com apresentações musicais para todos os gostos. A Banda Symmon´s encantou o público com suas músicas vibrantes, enquanto Di Paula comandou o Quarteto Flashback, levando todos a uma viagem nostálgica. O Trio Recordações encerrou a noite com muita animação, mantendo a folia até de madrugada e preparando o ambiente para a Festa da Alvorada, que anunciou o último dia da Festividade de Sant'Ana 2023.

Nesta quarta-feira, dia 26, as festividades chegarão ao seu ápice com o tão aguardado bingão e um delicioso almoço no Cliper de Sant'Ana. Em seguida, a cidade se unirá em uma grandiosa procissão final em honra a Sant'Ana, encerrando as celebrações com chave de ouro. Para marcar esse momento especial, uma queima de fogos à meia-noite iluminará os céus, simbolizando a gratidão e devoção do povo de Óbidos à sua amada padroeira.

Que Sant'Ana continue abençoando e protegendo a todos os motoristas e fiéis, trazendo alegria e vigor espiritual para a cidade e seus visitantes. A Festividade de Sant'Ana 2023 será eternamente lembrada como um momento de fé, comunhão e celebração na encantadora Óbidos.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Vander N Andrade