Cavalgada com Sant'Ana 2023 homenageia a padroeira de Óbidos

Na manhã desta quarta-feira, dia 26, Óbidos foi palco de um evento tradicional, a "Cavalgada com Sant'Ana 2023". Dezenas de cavaleiros se reuniram no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Óbidos, para homenagear a padroeira dos obidenses. Por volta das 10h, a cavalgada partiu pelas ruas da cidade, sendo saudada pela população em todo seu trajeto.

A celebração foi liderada por Dom Bernardo, que participou ativamente do evento. O ponto de partida foi o Sindicato, localizado nas proximidades da antiga Escola São José, no centro da cidade. De lá, os cavaleiros seguiram uma rota que atravessou os bairros de Santa Terezinha, São Francisco, Cidade Nova e Lourdes, culminando em sua chegada à histórica Praça Barão do Rio Branco. O encerrou em frente a Catedral de Sant'Ana, onde Dom Bernardo expressou sua gratidão pela presença de todos e abençoou os participantes.

A energia contagiante da cavalgada e o espírito festivo tomaram conta das ruas, envolvendo os moradores que acenavam e aplaudiam a passagem dos cavaleiros. A tradição e a devoção à padroeira foram celebradas com entusiasmo e respeito durante todo o percurso.

Após a cavalgada, que se estendeu até aproximadamente 12h, os cavaleiros foram convidados a participar de um almoço no Cliper de Sant'Ana. O momento de confraternização permitiu que todos compartilhassem experiências e celebrassem juntos o encerramento desse evento tão significativo para a comunidade de Óbidos.

A "Cavalgada com Sant'Ana" demonstrou mais uma vez a força da tradição local, a devoção à santa padroeiro e a união dos obidenses em torno de sua fé e cultura. Que como eventos esse continuem enriquecendo a história e o espírito acolhedor dessa cidade encantadora para as futuras gerações.

www.obidos.com.br – Fotos de João Canto