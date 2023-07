ÓBIDOS: Festividade de Sant´Ana 2023 encerra com queima de fogos

ÓBIDOS, PARÁ - A cidade de Óbidos, no estado do Pará, foi palco de uma emocionante e histórica Festividade de Sant´Ana em 2023. Iniciada em 09 de julho com o tradicional Círio, a festa encerrou nesta quarta-feira, dia 26, reunindo fiéis e visitantes em uma programação cultural e religiosa que deixa saudades.

Ao longo dos 18 dias de festa, a população obidense se uniu em uma demonstração fervorosa de devoção, com uma programação religiosa e cultural bastante extensa, sendo que a maioria das atividades foram transmitidas via Web e amplamente compartilhadas nas redes sociais. Assim, muitos obidenses que moram longe, puderam participar, a distância, pelas mídias sociais.

O ponto alto das comemorações ocorreu nesta quarta-feira (26), quando a tradicional procissão de encerramento tomou as ruas da cidade. O cortejo teve início em frente à majestosa Catedral de Sant´Ana, por volta das 19h, e seguiu um trajeto solene, levando a imagem da padroeira ruas pelas repletas de fiéis, que entoavam cânticos e orações durante todo o percurso.

O ápice da festa foi uma emocionante missa de encerramento, realizada na Praça de Sant´Ana, que contou com a presença de Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, e seus auxiliares. A celebração foi marcada por momentos de fé e reflexão, fortalecendo ainda mais a devoção a Sant´Ana e a união da comunidade em torno da fé.

Ao longo da Festividade, as tradicionais barracas transformam-se em tendas, proporcionando um ambiente acolhedor. O Cliper se tornou o palco para diversas atrações culturais, para garantir a diversão dos participantes.

A participação ativa da população obidense, aliada ao uso das plataformas digitais, contribuiu para que a Festividade de Sant´Ana 2023 fosse vivida e repleta de significado para todos. O Padre Adalberto Santos, Diretor da Festividade, e Dom Bernardo, Bispo da Diocese, expressam o seu agradecimento a todos os envolvidos na organização e aos colaboradores que generosamente dedicaram o seu tempo e esforço para o sucesso da festividade.

E para encerrar a festa com brilho, aconteceu um show com músicas religiosas, em uma emocionante apresentação no Cliper de Sant´Ana. A meia-noite, a cidade se iluminou com uma espetacular queima de fogos, enchendo os corações de todos com esperança e gratidão, marcando assim, o encerramento oficial da Festividade de Sant´Ana 2023.

Que a devoção e a fé em Sant´Ana continuem a guiar os passos da comunidade obidense ao longo do ano, fortalecendo os laços de união e espiritualidade. E que a próxima Festa traga ainda mais alegria e bênçãos para todos os presentes. Até o próximo ano!

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Vander N de Andrade