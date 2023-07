Cuidados preventivos garantem a segurança das operações da MRN

Ações diárias contribuem para fortalecer os indicadores da empresa.

“Se for não seguro, torne seguro” é o lema que conduz a cultura de segurança da Mineração Rio do Norte (MRN), localizada no distrito de Porto Trombetas, município de Oriximiná, oeste do Pará. Para celebrar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, neste 27 de julho, a empresa envolveu seus times na ação chamada “Inspeção Integrada”. A iniciativa envolve lideranças, empregados próprios e terceirizados, além da equipe que integra a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração (CIPAMIN).

“O objetivo das equipes é percorrer as instalações da empresa levando o reforço positivo em segurança, destacando a necessidade de ações sobre cuidado e prevenção e realizando inspeções preventivas. O principal foco dessa semana são as práticas de equipamentos de içamento e movimentação de cargas”, explica Flávio Trioschi, gerente-geral de Segurança no Trabalho da MRN.

Divididas em etapas, as ações de cuidado e segurança com os empregados integram a rotina das operações da empresa. É o Diálogo Diário de Segurança (DDS) que abre os turnos de trabalho, para identificar quais os riscos do dia e do local de trabalho. Em seguida, entram em cena as Inspeções de pré-uso de equipamentos e ferramentas e a Verificação de Controles Críticos. Por fim, o cuidado ativo, que é fundamental na promoção do respeito entre os empregados.

De acordo com Trioschi, essas ferramentas reforçam os indicadores positivos e o compromisso da empresa com a segurança e a manutenção das taxas de ocorrências em patamares abaixo de 1 (uma ocorrência a cada 1.000.000 horas trabalhadas). “Nosso indicador em 2023 está em 0,16. Os times próprios e equipes contratadas percebem que ambientes e atividades seguras são mais produtivas. Por isso, buscam manter as boas ações de trabalho e procuram sempre oportunidades de melhoria em segurança”, aponta o executivo.

Flavio Trioschi destaca a relação da cultura de segurança a indicadores estratégicos

Segurança como valor

Manter esses indicadores de forma positiva está entre as metas anuais do operador de equipamentos de mineração, Adriano Ribeiro. Em meio à rotina de inspeções em maquinários de grande porte, ele recorda o lema de segurança “Se não for seguro, não faça”, há 20 anos. “É muito gratificante lembrar que faço parte de um processo que, desde aquela época, já mostrava tamanha preocupação em trazer não só qualidade nos resultados, mas ter uma diretriz para execuções seguras”.

Adriano destaca que a atenção redobrada da empresa tem impactado de maneira positiva na percepção dos empregados sobre o assunto. Para ele, o conjunto de ações unifica a visão de um cuidado genuíno. “Isso tem trazido o melhor das pessoas para dentro de nossa rotina e mostra que podemos, sim, ser uma empresa referência não só em qualidade dos resultados, mas que respeita tanto o homem quanto a natureza”, afirma.

Longe dos grandes maquinários, esses mesmos valores elencam-se na rotina entre papéis e computadores da assistente administrativa Leonara Cordeiro. Como técnica de Segurança no Trabalho, ela vivencia a rotina de prevenção dentro e fora da empresa. “Chega a se tornar algo tão automático que em qualquer lugar passamos a olhar situações de maneira muito cuidadosa. Eu acredito que isso é positivo. Ao incentivar isso de maneira frequente, estendemos esse cuidado aos nossos familiares e amigos”, garante.

Segundo Cordeiro, ter o cuidado como valor essencial contribui para que o empregado perceba que está em um lugar seguro e se sinta responsável pela engrenagem que garante a segurança das operações da empresa. “É uma responsabilidade compartilhada. A partir do momento que eu encontro uma não conformidade, logo me questiono sobre quais soluções adotar”.

Palestras durante a 'Inspeção integrada'

Cuidado como cultura

Outra ação realizada durante “Inspeção Integrada” é encontro dos times de segurança que atuam na MRN. O objetivo é compartilhar boas práticas e fortalecer os vínculos, reconhecendo os profissionais mais atuantes e refletir sobre o dia 27 de julho. Neste dia, há 51 anos, foi instituído o serviço de Segurança e Medicina do Trabalho nas empresas. De lá para cá, a data tem sido utilizada para lembrar e alertar os empregados, empregadores, governos e sociedade civil sobre a importância das atitudes e práticas que eliminam ou mitigam os perigos, diminuem os riscos e a possibilidade de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, além de promover ambientes de trabalho adequados, saudáveis e seguros.

“O time de gestores não fica atrás, pois fortalece a cultura de segurança com seu exemplo pessoal, participação ativa em suas áreas de atuação e reconhecimento positivo aos empregados. E, para celebrar esta data, nada melhor do que envolver todas as áreas em mais uma atividade de prevenção que aponta oportunidades de melhorias, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro”, pontua Marcelo Mollica, presidente da CIPAMIN.

