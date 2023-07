Oriximiná e Óbidos estão entres os municípios com maior população quilombola no Pará

O Censo 2022 revelou que o Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas, com 10,17% dessa população residindo no Pará, estado com maior quantidade de Territórios Quilombolas oficialmente delimitados.

Pela primeira vez, um Censo Demográfico no Brasil investigou quantos são e onde vivem seus residentes quilombolas do país. O levantamento realizado pelo IBGE teve apoio da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ e incluiu domicílios dentro e fora de Territórios Quilombolas oficialmente delimitados. O Censo 2022 revelou que o Brasil tem 1.327.802 pessoas quilombolas, sendo que 10,17% desse total reside no Pará, estado que reúne a quarta maior população quilombola do país: 135.033 pessoas.

O Pará tem 42.697 domicílios com, pelo menos, um morador que se autoidentificou como quilombola. O estado é a terceira maior média de morador por domicílio no que se refere aos domicílios com, pelo menos, uma pessoa quilombola.

Territórios Quilombolas (TQ)

O Pará é também o estado com maior quantidade de Territórios Quilombolas (TQs) oficialmente delimitados e o 1º do Brasil em quantidade de quilombolas vivendo dentro de TQs: são 87 TQs delimitados no Pará que reúnem uma população de 44.533 quilombolas residentes, ou seja, 32,98% do total de quilombolas do estado (o restante, 90.500 quilombolas, ou 67,02% do total, reside em domicílios fora de territórios oficialmente delimitados).

Na lista dos 10 Territórios Quilombolas (TQ’s) com maior quantidade absoluta de pessoas quilombolas, o Pará é destaque: o TQ que envolve as comunidades de Alto Itacuruçá, Baixo Itacuruçá e Bom Remédio (em Abaetetuba) aparece como 2º do Brasil em população absoluta, com 5.638 residentes quilombolas, o que representa 3,4% do total de quilombolas do Brasil residentes em TQ’s. Em 4º lugar, o TQ que aglutina as comunidades Igarapé Preto, Baixinha, Panpelônia, Teófilo (município de Baião) aparece em 4º lugar do Brasil em população absoluta, com 4.073 pessoas quilombolas (2,4% dos quilombolas do Brasil em TQ’s); em 7º lugar, têm-se o TQ Cabeceiras (em Óbidos), com 2.929 quilombolas (1,5% do total no Brasil em TQ).

MUNICÍPIOS

O Brasil registrou presença de população quilombola em 1.696 de seus municípios. E, na lista dos 10 municípios brasileiros com maiores quantidades de população quilombola, dois são paraenses: Abaetetuba em 5º lugar, com 14.526 residentes quilombolas; e Baião, em 7º, com 12.857 residentes quilombolas.

Municípios brasileiros com maiores populações quilombolas Total de quilombolas residentes 1º Senhor do Bonfim (BA) 15.999 pessoas 2º Salvador (BA) 15.897 3º Alcântara (MA) 15.616 4º Januária (MG) 15.000 5º Abaetetuba (PA) 14.526 6º Itapecuru Mirim (MA) 14.488 7º Baião (PA) 12.857 8º Campo Formoso (BA) 12.735 9º Feira de Santana (BA) 12.190 10º Vitória da Conquista (BA) 12.057

Em 326 desses municípios brasileiros se registrou população quilombola residindo em TQ oficialmente delimitados. Cinco municípios paraenses estão entre os 10 do Brasil com maiores populações quilombolas residindo em TQ oficialmente delimitados: Abaetetuba, Oriximiná, Óbidos, Moju e Baião.

Municípios brasileiros com maiores populações quilombolas dentro de TQ delimitados Total de quilombolas residentes 1º Alcântara (MA) 9.868 pessoas 2º Abaetetuba (PA) 7.528 pessoas 3º Oriximiná (PA) 4.830 pessoas 4º Santa Luzia do Itanhy (SE) 3.988 pessoas 5º Bom Jesus da Lapa (BA) 3.757 pessoas 6º Itapecuru Mirim (MA) 3.734 pessoas 7º Óbidos (PA) 3.707 pessoas 8º Moju (PA) 3.407 pessoas 9º Macapá (AP) 3.245 pessoas 10º Baião (PA) 2.835 pessoas

Em 67 municípios do Pará foi registrada a existência de residentes quilombolas. Os 10 municípios paraenses com maiores quantidades de população quilombola são:

Abaetetuba 14.526 pessoas quilombolas

Baião 12.857 pessoas quilombolas

Cametá 10.135 pessoas quilombolas

Oriximiná 9.424 pessoas quilombolas

Salvaterra 7.437 pessoas quilombolas

Óbidos 6.815 pessoas quilombolas

Moju 6.250 pessoas quilombolas

Barcarena 5.438 pessoas quilombolas

Mocajuba 4.936 pessoas quilombolas

Santarém 4.363 pessoas quilombolas

Já em relação à participação de população quilombola quanto à população total de cada município , os 10 municípios paraenses com maiores percentuais de participação quilombola em sua população total são:

Salvaterra 30,82% da população total é quilombola

Baião 24,90% da população total é quilombola

Mocajuba 18,15% da população total é quilombola

ConcórdiadoPará 14,93% da população total é quilombola

Oriximiná 13,80% da população total é quilombola

Óbidos 13,05% da população total é quilombola

Inhangapi 12,07% da população total é quilombola

Gurupá 10,91% da população total é quilombola

Oeiras do Pará 10,34% da população total é quilombola

Ourém 10,1% da população total é quilombola

www.obidos.net.br – Fonte: IBGE