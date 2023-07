O Futuras Cientistas está com inscrições abertas em todo o Brasil

O Futuras Cientistas é um programa do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene) que estimula o contato de alunas e professoras da rede pública de ensino com as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática; a fim de contribuir com a equidade de gênero no mercado profissional.

Com o desenvolvimento do pensamento e de atividades científicas transdisciplinares, reduzimos barreiras para o acesso e permanência de meninas e mulheres nos espaços científicos. Em 10 anos, 70% das participantes do programa foram aprovadas no vestibular. Destas, 80% escolheram cursos nas áreas de Ciência e Tecnologia.

As frentes de atuação têm início no ensino médio, entretanto seguem até o ensino superior.

O Programa tem como objetivo estimular o interesse e promover a participação de mulheres professoras e estudantes do ensino médio, nas áreas de Ciência e Tecnologia, através de sua aproximação a centros tecnológicos e instituições de ensino e pesquisa.

São 470 vagas espalhadas do Oiapoque ao Chuí. Experiências em laboratórios de pesquisa, desenvolvimento de projetos científicos, workshops interativos, modalidades remotas e híbridas e muito mais.

Então, se você é aluna do 2º ano do ensino médio da rede pública de ensino ou professora do ensino médio da rede pública estadual, essa oportunidade é para você, as inscrições estarão abertas em todo Brasil!

Confira o edital em: https://linktr.ee/futurascientistas

www.obidos.net.br