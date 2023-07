ÓBIDOS: O projeto "A Arte Através dos Pincéis” fez intervenção em  muro do Correio

O Projeto "A Arte Através dos Pincéis", nasceu de um sentimento de compartilhamento de conhecimentos do pintor obidense Jorge Mamede, que no início de sua carreira recebeu incentivo do saudoso Saladino de Brito, que visualizou através de seus desenhos, um dom que precisava ser desenvolvido com eficácia para melhor rendimento de seus trabalhos artísticos.

O Projeto iniciou no dia 14 de dezembro de 2013, no Clíper do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Cidade Nova, realizado todos os sábados, tendo total apoio do Conselho Comunitário do referido bairro, na pessoa da Professora Ana de Lourdes Alves, contando também com a colaboração de Mauro Sena.

A Arte Através dos Pincéis tem como objetivo primordial repassar conhecimentos através do desenho e da pintura, às crianças, adolescentes, jovens, enfim, a quem demonstrar interesse em desenvolver suas criatividades artísticas através dos pincéis.

Dando continuidade ao seu projeto, que tem apoio de vários obidenses, neeste sábado, dia 29, Jorge Mamede reuniu seus alunos, apoiadores e realizam intervenção do Muro do Correios de Óbidos. Os jovens praticantes da pintura fizeram o uso de sua arte para dar outro visual ao muro, que depois da intervenção ficou mais belo aos alhos dos transeuntes, que agora podem contemplar a obra.

Registramos algumas imagens no momento de intervenção artística no Muro do Correio de Óbidos, que mostram o momento em que os jovens artistas estavam em ação.

