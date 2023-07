Tribo Munduruku é bicampeã do Festribal de Juruti 2023

O Festribal é reconhecido como Patrimônio Cultural do município de Juruti e do Estado, evento que é realizado em três dias, sendo que as tribos se apresentam no último dia, sendo que este ano aconteceu no dia 29 de julho.

Na segunda e última noite do 29° Festival Das Tribos Indígenas de Juruti, a Tribo Munduruku abriu as apresentações com o Espetáculo “Povos Indígenas, Guardiões do Território Ancestral”, em seguida entrou a Tribo Muirapinima que se apresentou este ano no com o tema “Terra Indígena- Nossos pés, Nossas raízes”.

Após a apuração do 29º Festival das Tribos Indígenas de Juruti - Festribal, que aconteceu neste domingo, dia 30, sendo que a Tribo Munduruku ganhou o festival das tribos com 480 pontos e a Tribo Muirapinima obteve 479.5 pontos. Assim, Tribo Munduruku bicampeão do Festribal 2023.

Fotos da Campeã...



www.obidos.net.br – Informações Comunicação/PMJ e Fotos de Raul Moutinho